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Burhaniye Emniyet Müdürü Korkmaz Havran’a tayin oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Havran Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Burhaniye Emniyet Müdürü Korkmaz Havran’a tayin oldu

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Havran Emniyet Müdürlüğüne atandı. Daha öncede Burhaniye’de müdürlük yapan Korkmaz, geçtiğimiz yılın Mayıs ayından beri ilçede görev yapıyordu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce ilçe emniyet müdürleri arasında yapılan değişiklik kapsamında Havran’a atanan Korkmaz, ilçedeki görevinden ayrıldı. Burhaniye’de başarılı çalışmaları ve gülen yüzü ile vatandaşın takdirini kazanan Korkmaz’ın tayini üzüntüye neden oldu. Korkmaz’ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

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