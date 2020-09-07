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Burhaniye Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. “Birgi Tuna Virüsün hiçbir istisnası, torpili yok”

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Meclisi Covid-19 virüsüyle ilgili bilgilendirildi.Burhaniye Belediye Meclisi Eylül ayı birleşimi Belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Burhaniye Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. “Birgi Tuna Virüsün hiçbir istisnası, torpili yok”

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Meclisi Covid-19 virüsüyle ilgili bilgilendirildi.
Burhaniye Belediye Meclisi Eylül ayı birleşimi Belediye meclis salonunda gerçekleşti. Meclis gündem konularını görüşmeden önce Covid-19 virüsüyle mücadele ve korunma yolları hakkında bilgilendirildi. Burhaniye Kent Konseyi Yön. Kur. Üy. Dr. Birgi Tuna tarafından mecliste yapılan bilgilendirmede virüsten korunma yolları ve virüsün genel yapısı anlatıldı.
Covid-19 virüsünün en çok solunum yollarında etkili olduğunu ifade eden Doktor Tuna şunları aktardı “Virüsün hiçbir istisnası, torpili yok. Düğün de dinlemiyor cenaze de taziye de. Virüs ‘ün tek derdi var, Bir solunum yolu hücresi bulmak. Solunum yollarımızın önüne engel koymazsak virüs kesinlikle affetmiyor” dedi.
Virüsün vücuttaki evrelerini ve kuluçka döneminde ki evresini de anlatan Tuna, virüsten korunma yollarını da tek tek meclis üyeleriyle paylaştı. Yüze takılan N95 adlı maskenin bile virüsü % 95 oranında koruduğunu ve maskenin kişinin kendisini değil, diğer kişilere karsı etkili olduğunu belirtti.
Yaklaşık yarım saat süren bilgilendirme sonrasında Belediye Meclisi gündem maddelerini görüştü.

Burhaniye Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. “Birgi Tuna Virüsün hiçbir istisnası, torpili yok”

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