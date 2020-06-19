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Burhaniye müzesi açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Burhaniye’de, Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi ziyarete açıldı.

Burhaniye’de, Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi ziyarete açıldı. Pandemi dolayısıyla ziyaretlere kapatılan Burhaniye Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi normalleşme sürecinde tekrar ziyaretçileri ağırlamaya başladı.
2008 yılından itibaren Burhaniye’de yer alan müzede Arkeolojik ve Etnografik eserlerden oluşan 2 bölüm bulunmakta. İki kattan oluşan müzede alt katta özellikle antik Adramytteion ve ona komşu kentlere ait pek çok Arkeolojik eser bulunmakta. Müzenin üst katı ise Osmanlıca dokümanlar, silahlar, kıyafet ve fotoğrafların yanı sıra, oldukça nadir örneklerden biri olan 1927 yılında basılan Osmanlıca Nutuk gibi Etnografik eserlerden oluşmakta. Müzede ayrıca Burhaniyeli ailelere ait tarihi eserler sergilenmekte. 18.YY farklı fonksiyonlarda kullanılmaya başlanan müze binası, ilk olarak camlı kahve ve hırdavat dükkanı olarak hizmet görmüştü. Ayrıca, Şehir oteli ve Kuvayı Milliye hareketinin karargah yeri olarak görev yapmıştı. 1930 yıllında Halkevi olarak kullanılmaya başlanan bina daha sonra Askeri Mahfel olarak, gazino, berber ve terzi olarak kullanılmıştı. 2008 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı özel Müze olarak günümüze kadar kullanılmakta. Girişlerin ücretsiz olduğu Müze Pazartesi, Cuma günleri arası 8.30-17.30 saatleri arası, Cumartesi 09.00-15.00 saatleri arası açık olacak.

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