Burhaniye Stevia fidesi üretim merkezi oldu

Burhaniye ilçesinde, 11 yıl ünce başlatılan Stevia (Şeker otu) fidesi üretiminden olumlu sonuç alınırken, ilçe stevia fidesi üretim merkezi haline geldi. Yıllık 800 bin adet fide üretimine ulaşan Selahattin Güvenç, ürettiği fideleri de yurdun değişik yerlerine gönderiyor.

Burhaniye’de emekli albay Selahattin Güvenç, 11 yıl önce üç beş fide ile başladığı stevia üretiminden olumlu sonuç alırken, ilçeyi fide üretim merkezi haline getirdi Paraguay menşeli stevia(şeker otu) Burhaniye’nin iklimini severken, ilçe 11 yılda stevia fidesi üretim merkezi haline geldi. Üretimin her geçen yıl arttığına anlatan Selahattin Güvenç, “Balıkesir Burhaniye’de 11 yıldır stevia fidesi üretmekteyim. Her yıl üretimimiz gittikçe artmakta. Bu sene üretimimiz 800 bini geçti. Daha önce guruplar halinde Adıyaman Üniversitesine gönderdik. Bu günkü sevkiyatımızı da 175 bin ile Silivri’deki bir kişisel üretim yapan arkadaşımıza gönderiyorum. İnşallah, bu gidişle Burhaniye Türkiye’nin stevia üretim merkezi olmaya devam edecek. Türkiye de gittikçe yaygınlaşacak. Bunun ekstrasyon sanayi kurulduğunda da ülkemiz, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun yıldızı olacak” dedi.

Yıllardır stevia üretiminde çalıştığını anlatan Aysel Çetinkaya, “Ben yıllardır burada çalışıyorum. Şeker otunu herkese tavsiye ediyorum. Şeker otu çok faydalı. Şeker otunun sayesinde evimize ekmek götürüyoruz. İnşallah, bütün dünyaya yayılacak” dedi. Nurhane Paşayeva da, “ Bende 3 senedir burada çalışıyorum. Şeker otu steviadan çok memnunum. Evime buradan ekmek götürüyorum. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Çok iyi geliyor insanlara” dedi.

