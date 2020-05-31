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Burhaniye turizm sezonuna hazırlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.05.2020 18:58 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Belediye temizlik İşleri Müdürlüğü sezon öncesi sahillerde otları biçmeye başladı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye temizlik İşleri Müdürlüğü sezon öncesi sahillerde otları biçmeye başladı. Yaz sezonu öncesi Burhaniye genelinde büyüyerek kuruyan yabani otlar Belediye ekipleri tarafından biçilmeye başlandı.
Sıcakların kendini göstermesiyle birlikte gerek yangın gerekse sürüngen hayvanlar tarafından tehlikeli hal alan otluk alanlar, Temizlik işlerine bağlı personellerin yaptığı çalışmalarla temizleniyor. İlçe genelinde ki tüm otluk alanlarla birlikte yol kenarları ve kaldırımlarda oluşan yabani otlar da detaylı olarak biçilerek arındırılıyor.

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