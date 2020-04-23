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Burhaniye’de 23 Nisan kutlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, bu yıl Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan korona virüs Covid-19 salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler nedeniyle sadece çelenk sunma töreni şeklinde gerçekleştirildi.

Burhaniye ilçesinde, 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, bu yıl Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan korona virüs Covid-19 salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler nedeniyle sadece çelenk sunma töreni şeklinde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında çelenk sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Alınan kararlar doğrultusunda Çelenk Sunma Töreni hariç planlanan program ve etkinlikler iptal edildi. Çelenk Sunma Törenine Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile bir kısım kurum amiri katıldı. Törenler sırasında sosyal mesafeye uyuldu.

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İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Burcu Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Feyza Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
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