Burhaniye’de 250 tablet dağıtıldı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, 250 adet tableti öğrencilere ücretsiz dağıttı. Başlatılan tablet kampanyasına destek gittikçe büyürken 150 tablet daha çocuklarla buluşturulacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in öncülüğünde kurulan ve meclis üyelerinin üyesi olduğu “Burhaniye Eğitime Destek Derneği” her hafta düzenlediği organizasyonla tabletleri çocuklarla buluşturuyor. Şimdiye kadar 250 tabletin dağıtıldığı kampanya çocukları sevindirmeye devam ediyor.

Okulların kapanarak uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle birlikte evde tableti olmayanlar için bir kampanya başlatan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis üyelerinin içinde bulunduğu Eğitime Destek Derneği’nin kuruluşuna öncülük ederek, eğitimde fırsat eşitliği şiarıyla, ihtiyaç sahibi çocuklara tablet hediye etmeye başladı.

3 ay önce başlatılan kampanya ile çocuklara uzaktan eğitimine uygun tabletler dağıtan Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler ve Dernek üyeleri şimdiye kadar 250 tableti çocuklara hediye etti. İlerleyen haftalarda 150 tabletin daha dağıtımı için çalışmalara başlayan Belediyenin kampanyası devam ediyor.

Başkanlığını Oktay Erbalaban’ın yaptığı derneğin üyeleri ise Özgür Atik, Songül Erkeskin, Elvan Aslan, Çiğdem Karasakal Avcu, Serap Uysal ve Tufan Saylan’dan oluşuyor.

Burhaniye Belediyesine başvuran ihtiyaç sahibi ailelerin gelir ve mal varlıklarına göre komisyon tarafından incelenmesinden sonra, geliri olmayan veya tek maaşla çalışan ailelere öncelik sağlanarak tabletlerin dağıtımı her hafta yapılıyor.

Eğitimin her şeyden önce geldiğini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Geleceğimizin temelleri olan öğrencilerimiz her şartta eğitimlerini alabilmeliler. Gençlerimizin eğitimi için Burhaniye Belediyesi olarak kalıcı proje ve çalışmalara imza atıyoruz, çünkü gençlerimizi ve gelecek nesilleri önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

30 Aralık tarihine kadar başvuruların devam edeceği Burhaniye Belediyesinde tablet almak için aileler; muhtardan alacakları durum belgesi, çocukların öğrenci belgesi ve çalışan aileler için gelir durumu belgesi ile başvurularını yapabiliyorlar.