YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu

Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.02.2020 12:50 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, 2 bin 500 yıllık Adramytteion Antik Limanı ilgi odağı oldu.

Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde, 2 bin 500 yıllık Adramytteion Antik Limanı ilgi odağı oldu. Zaman zaman yaşanan gelgit olayları nedeniyle taşları gün ışığına çıkan liman sahilde yürüyen vatandaşların uğrak yeri haline geldi.
Yaz aylarında on binlerce vatandaşın uğrak yeri olan mavi bayraklı Ören Plajında yer alan Adramyteion Antik Limanı da ilgi odağı oldu. Her sabah sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar limana uğramadan geçemiyor. Her sabah Ören Plajında yürüdüğünü anlatan İnşaat Ustası Kemal İşi, Ören sahili ipek gibi kumu ve tarihi meşe ağaçlarıyla eşsiz bir tatil yeri. Adramytteion Ören Antik Limanı’nın milattan önce 4’üncü yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Bilindiği tarihi itibarıyla aşağı yukarı 2 bin 500 yıllık bir liman ve bin sene aralıksız kullanılmış. Yapılan araştırma ve kazılarda limanın üst kısmındaki yerlerde çok sayıda tarihi eserler var. Her sene bu dönemlerde kışın suyun çekilmesiyle liman kalıntısı oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok bozulmamış ve kıyıya yakın bir liman olduğundan ilgi çekiyor” dedi. Antik limanın tanıtılması gerektiğini anlatan Emekli Elektrikçi Ramazan Sevik de, “Yaz kış burada yürüyüş yapıyoruz. Suyun çekildiği zamanlarda da liman daha çok ortaya çıkıyor. Ören, doğası ve tarihi ile bulunmaz bir yer. Herkesin görmesini istiyorum” dedi.

Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu

Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

Kahramanmaraşlı öğrenciler başkenti gezdi

Kahramanmaraşlı öğrenciler başkenti gezdi

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
13:27
İkindi
16:30
Akşam
19:01
Yatsı
20:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Arı Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.