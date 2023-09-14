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  4. Burhaniye’de 3 haftadan beri aranan engelli vatandaş ölü bulundu

Burhaniye’de 3 haftadan beri aranan engelli vatandaş ölü bulundu

14.09.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, 21 Ağustosta kaybolan işitme engelli 52 yaşındaki Mehmet Sarıtaş, arazide ölü olarak bulundu.

Sarıtaş’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Bahadınlı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi’nde yaşayan işitme engelli Mehmet Sarıtaş, 21 Ağustosta kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin günlerce yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Sarıtaş için el ilanları bastırılırken, Ayvalık, Bergama, İvrindi ve Havran ilçeleri çevrelerinde de aramalar yapıldı. Mehmet Sarıtaş’ın cansız bedeni önceki gün bir vatandaş tarafından Kuyucak Mahallesi Arap Deresi mevkiindeki zeytinlik alanda bulundu. Zeytinlikleri dolaşmaya gelen bir vatandaş tarafından bulunan Sarıtaş’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bahadınlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

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