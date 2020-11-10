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Burhaniye’de açık lise diplomaları dağıtılıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, açık liseye kayıtlı yaklaşık 300 öğrenci eğitime devam ederken, liseyi bitirenlere de diplomaları verilmeye başlandı.

Burhaniye’de açık lise diplomaları dağıtılıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, açık liseye kayıtlı yaklaşık 300 öğrenci eğitime devam ederken, liseyi bitirenlere de diplomaları verilmeye başlandı. 94 öğrencinin diploma almaya hak kazandığını anlatan Müdür Bülent Dükancı, mezun gençlerin diplomalarını almalarını istedi.
Burhaniye’de açık liseyi bitiren gençlere diplomalarının verilmesine başlandı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ve Müdür Yardımcıları Muhammet Şenğiyit ile Fahrettin Tufan Sarp, 10 kişiye diplomalarını verirken, mezun gençlerden diplomalarını almalarını istedi. Açık lise eğitiminin devam ettiğini anlatan Müdür Bülent Dükancı, “Şu anda yaklaşık 300 öğrenci açık lisede okuyor. Bunlardan 94’ü diploma almaya hak kazandı. Gelen öğrencilerimize diplomalarını vermeye başladık. Hak eden gençlerimizi müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.

Burhaniye’de açık lise diplomaları dağıtılıyor

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