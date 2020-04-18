Burhaniye’de AK Parti ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı

AK Parti Burhaniye’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yardım önceden tespit edilen dar gelirli ailelere ilçe teşkilat, gençlik ve kadın kolları üyeleri tarafından dağıtıldı.

Dün akşam Cumhuriyet, kırsalda bulunan Ağacık, Bahadınlı ve Yabancılar mahallelerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dağıtımı yapılan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Vatandaşlar İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök ve emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ilçe başkanlıklarına gönderdiği kolilerin dağıtımının devam ettiği kaydedildi.



