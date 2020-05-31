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Burhaniye’de Ak Parti İlçe Başkanı Soykök Devlet yardımlarını anlattı

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, ilçede yapılan devlet yardımları hakkında açıklama yaptı.

Burhaniye’de Ak Parti İlçe Başkanı Soykök Devlet yardımlarını anlattı

Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, ilçede yapılan devlet yardımları hakkında açıklama yaptı. Soykök, pandemi sürecinde büyük bir kararlılık ortaya koyan devletin, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiğini anlattı.
Avukat Feridun Soykök açıklamasında, “Devletin, istihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek olmak, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alarak gece gündüz demeden yine milletimizin ve Siz Burhaniyeli hemşehrilerimizin hizmetindeydi. Bu vesile ile ilçemizde gerçek ve özde hak sahiplerine yapılan merkezi sosyal yardımları bu aşamada Sizlere açıklamaktan gurur duyuyoruz. Korona virüs salgını görüldükten sonra ilçemizde 1. faz ödemeler kapsamında 2 bin 298 kişi, 2. faz ödemeler kapsamında 221 kişi, 3. faz ödemeler kapsamında bin 185 kişi olmak üzere toplamda 3 bin 704 kişiye, kişi başı 1000 TL olmak üzere toplam 3.704.000 TL ödeme yapılmıştır ve halen 3. faz ödemeler devam etmektedir. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı, engelli ve yaşlılık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, muhtaç asker ailesi yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı, çocuk şartlı eğitim yardımı, (0 - 6 yaş) çocuk şartlı sağlık yardımı, kronik hastalık yardımı, şartlı gebelik yardımı, elektrik faturası yardımı adı altında aylık düzenli yardım olarak 3 bin.698 kişiye her ay 986.209,00. TL, aylık düzensiz yardımlar toplamı da 130.000.00.-TL olmak üzere her ay 1.116.209 TL ödeme yapılmaktadır. Yine aylık düzenli olmak üzere 574 kişiye 466 kişi evde bakım ücreti ile 108 kişi sosyal-ekonomik destek programı kapsamında her ay 790.844 TL ödeme yapılmaktadır” dedi.

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