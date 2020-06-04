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Burhaniye’de Ak Partililer geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Burhaniye AK Parti İlçe Teşkilatı yöneteim kurulu üyeleri, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde tedavi gören 7 yaşındaki Zeynep Bülbül’ü ziyaret etti.İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Bahadınlı mahallesinde Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanı Güven Buluş ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Halide İkbal Adaş, Sever Bülbül’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Burhaniye’de Ak Partililer geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Burhaniye AK Parti İlçe Teşkilatı yöneteim kurulu üyeleri, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde tedavi gören 7 yaşındaki Zeynep Bülbül’ü ziyaret etti.
İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Bahadınlı mahallesinde Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanı Güven Buluş ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Halide İkbal Adaş, Sever Bülbül’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular. Baba Hasan Bülbül de, her zaman ilçe teşkilatın yanlarında olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

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