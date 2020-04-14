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Burhaniye’de Ak Partililer maske dağıttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, korona virüse karşı yoğun tedbirler alınırken, Ak Parti İlçe yönetimi de ilçe pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, korona virüse karşı yoğun tedbirler alınırken, Ak Parti İlçe yönetimi de ilçe pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Ak Parti İlçe Başkanı Av.Feridun Soykök, İlçe Başkan Yardımcıları Güven Buluş ve Halide İkbal Adaş ile Ak Parti Gençlik Kolları yöneticileri, yüzlerce vatandaşa maske ulaştırdı.
İlçe Pazarı girişinde stant kuran Ak Partililer, vatandaşlara maske ile dezenfektan malzeme dağıtımında bulundu. Maske ve dezenfektan alan vatandaşlar. İlçe Başkanı Av. Feridun Soykök ve diğer yöneticilere teşekkür etti. Vatandaşlarla sohbet eden Ak Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök, “İlçe halkının bu hizmetten memnun olduklarını gördük. Bunun için, süreç boyunca bu tür hizmetleri devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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