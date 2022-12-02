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Burhaniye’de Ali Çetinkaya Caddesi modern hale getiriliyor

02.12.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye Belediyesi tarafından ilçenin gözde yeri Ali Çetinkaya Caddesi’nin daha modern hale getirilmesi için hazırlanan ’Ali Çetinkaya Yayalaştırma Projesi’nin ihalesinin 6 Aralık’ta yapılacağı ve kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Burhaniye’de Ali Çetinkaya Caddesi modern hale getiriliyor

6 Aralık 2022 Salı günü saat 11.00’da ihaleye çıkacak olan proje, ihale öncesi Aralık ayı Belediye meclisi ilk oturum görüşmelerinde meclis üyelerine tanıtıldı. Kocacami mahallesine bağlı Cumhuriyet meydanından başlayarak eski hastane önüne kadar olan alanda, 2 etap olarak yapılacak Ali Çetinkaya Yayalaştırma projesinin ilk etabını yol, altyapı, peyzaj, donatı alanları ve ışıklandırma sistemleri oluştururken, projenin 2. etabında ise dükkan cephe güneşlikleriyle tabelalarının yapımları gerçekleştirilecek.

6 Aralık’ta ilk etabın ihaleye çıkacağı ve ihale sonrası yer tesliminden sonra, 120 gün içerisinde tamamlanacak olan ilk etap yayalaştırma projesi, ortalama 250 metre ana cadde ve 200 metre de caddeye bağlı Mithat Paşa, Şevket Hoca ve pasaj sokaklarını kapsayacak.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "12 metre eninde toplamda yaklaşık 450 metre uzunluğunda gerçekleşecek projenin iki etabı da tamamlandığında, tek tip dükkan cepheleri, tabela ve tenteleriyle bölgede farklılık oluşturacak. İçerisinde donatı alanları, ışıklandırma, engellilere de uygun yürüme ve oturma alanları, peyzaj ve heykellerin bulunacağı proje, Burhaniye’yi modern bir görünüme kavuşturacak"

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