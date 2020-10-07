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Burhaniye’de arıcılık kursuna kadınlardan ilgi

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan arıcılık kursuna katılan 27 kişinin 9’u kadınlardan oluştu.

Burhaniye’de arıcılık kursuna kadınlardan ilgi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan arıcılık kursuna katılan 27 kişinin 9’u kadınlardan oluştu. İlçede arıcılığın gelişmekte olduğunu anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kursiyerlerin sahada uygulamaya katılacaklarını söyledi.
Halk Eğitimi Merkezi salonlarında, Veteriner Hekimi Hüseyin Sazak ve Pınar Akgöl’ün öğretmenliğini yaptığı 72 saatlik kursa 27 kişi katılıyor. Kursiyerlerden 9’unu da kadınlar oluşturuyor. Bal fiyatlarının yükselmesinin arıcılığa olan ilgiyi artırdığını anlatan Müdür Bülent Dükancı, “Arıcılık kursları hep ilgi görmektedir. Zaman zaman kursiyerler arasında kadınlarda oluyor. Ancak, bu defa kadın sayısı oldukça yüksek. Kadın arıcıların artması bizi de sevindiriyor” dedi.

Burhaniye’de arıcılık kursuna kadınlardan ilgi

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