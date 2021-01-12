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Burhaniye’de çalışkan temizlikçi takdir topladı

12.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan İsmail Kargın, çalışkanlığı ile takdir topladı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan İsmail Kargın, çalışkanlığı ile takdir topladı. Cumhuriyet Meydanı ile Hürriyet Caddesinde görev yapan Kargın, işini severek yaptığını söyledi.
Burhaniye Belediyesinde 10 yıldan beri temizlik işçiliği yapan 45 yaşındaki İsmail Kargın, çalışkanlığı ile esnafların ve vatandaşlardın takdirini kazandı. Hürriyet Caddesini baştan başa temizleyen 3 çocuk babası Kargın, cadde esnaflarının takdirini kazandı. Kargın’n örnek bir işçi olduğunu anlatan berber Hasan Özavcı, “Caddemizi tertemiz yapıyor. İş yerlerinden çöpleri alıyor. Kendisini çok seviyoruz. Aldığı parayı fazlasıyla hak ediyor” dedi.. İşini severek yaptığını anlatan İsmail Kargın, “10 yıldan temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Dana çok da Cumhuriyet meydanı ile Hürriyet caddesinde çalışıyorum. Öğleden sonra akşama kadar caddenin temizliği bana ait. Aldığım parayı hak etmek için çalışıyorum. Herkes işini iyi yapmalı” dedi.

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