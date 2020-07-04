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Burhaniye’de çobanlar diplomalı oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Sürü Yönetimi Elamanı Kursu sona ererken, 62 kişiye törenle belge verildi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Sürü Yönetimi Elamanı Kursu sona ererken, 62 kişiye törenle belge verildi. Karadere kırsal Mahallesinde düzenlenen belge törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Boran Zihni, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ve Mahalle Muhtarı Ramazan Koç ile kursiyerler ve mahalle sakinleri katıldı,
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karadere Mahallesinde öğretmenliğini Veteriner Hekimi Uğur Tarhal ve Hüseyin Sazak’ın yaptığı 104 saatlik kursa katılan 62 çoban kursu başarı ile bitirdi. Mahalle meydanında düzenlenen belge töreninde coşku yaşandı. Belge alan çobanlar Veteriner Hekimi Uğur Tarhal ve Hüseyin Sazak’a teşekkür ederken, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dukancı da, yeni kursların açılacağını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, kursların ilgi gördüğünü anlatırken, emeği geçenlere teşekkür etti.

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