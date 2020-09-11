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Burhaniye’de Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan covid-19 tedbirleri çerçevesinde kapsamlı denetimler Kaymakam Memiş öncülüğünde sürdürülüyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Belediye Zabıta ekipleri ve ilçe denetim ekipleri tarafından şehir merkezinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan covid-19 tedbirleri çerçevesinde kapsamlı denetimler Kaymakam Memiş öncülüğünde sürdürülüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Belediye Zabıta ekipleri ve ilçe denetim ekipleri tarafından şehir merkezinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimler, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirildi. Kaymakam İlyas Memiş, ”Kapsamlı denetimlerde, ekipler vatandaşlarımız ile esnafları, başta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan tüm tedbirlere ve kararlara uyma hususunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerde Koronavirüsle mücadelede alınan kararlara uymadıkları tespit edilenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlemler yapıldı” dedi. .

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