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Burhaniye’de deprem yardımları yola çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz ay içinde Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Belediyenin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası tamamlanırken, yardım kamyonu da yola çıktı.

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz ay içinde Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Belediyenin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası tamamlanırken, yardım kamyonu da yola çıktı. Bir hafta süren kampanyada toplanan, kuru gıdadan, çocuk bezinden battaniyeye ve giysilere kadar bir kamyon dolusu eşya Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in da katıldığı törenle Malatya’ya gönderildi.
Burhaniyeliler, kampanyaya büyük ilgi gösterirken, belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar toplanan yardımları günlerce tasnif ederek kolilere doldurdu. Belediye önündeki yardım çadırında toplanan kuru gıda ile çocuk bezinden battaniyeye kadar onlarca çeşit eşya kamyona yüklenirken, törenle Malatya’ya gönderildi. Yardımseverlere teşekkür eden CHP’li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “ Geçtiğimiz ay içinde Elazığ merkezli deprem meydana geldi. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybederken, binin üzerinde vatandaşımızda yaralandı Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bizde, yardım kampanyası başlattık. Bu gün kamyonu yükledik. Yaptığımız araştırmaya göre, Elazığ’a yurdun değişik yerlerinde çok yarım gitmiş. Malatya’da daha çok ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bizde kamyonu Malatya’ya gönderiyoruz. Allah, bir daha böyle afetler göstermesin. Yardım sever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Efrahim Başa da, “Geçtiğimiz ay, Elazığ ve Malatya’ da deprem oldu. Depremden dolayı çok üzüldük. Belediyemiz, böyle bir kampanya başlattı. Bizde mahalle muhtarları olarak destek olmaya çalıştık. Allah, yurdumuzu böyle afetlerden korusun” dedi. Kamyon şoförü Mahir Kayayurt da, “ Belediyemiz böyle bir kampanya başlattı. Bizimde katkımız olsun istedik. Bizde bu yardımları yerine ulaştırmak için yola çıktık” dedi.

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