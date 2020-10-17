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Burhaniye’de eğitim yardımları başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi 2020-2021 yılında eğitim alacak yardıma muhtaç aileleri unutmadı.

Burhaniye Belediyesi 2020-2021 yılında eğitim alacak yardıma muhtaç aileleri unutmadı. Maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocukların eğitim ve Kırtasiye yardımı yapan Burhaniye Belediyesi, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine okul kıyafeti yardımı da yaptı.
Vatandaşların yaşam standartları yükseltmek için çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim yardımlarını karşılamaya başladı. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuran 1.2.3.4 ve 8. sınıfa başlayan yaklaşık 200 öğrenciye Kırtasiye ve okul kıyafeti yardımı yaparak destek oldu.
Yüz yüze eğitime başlamalarıyla birlikte yeni eğitim, öğretim yılında ihtiyaç duyacakları okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetleriyle ilgili destek yardımlarının yapıldığı Burhaniye Belediyesinde, yüz yüze eğitime başlamayan diğer sınıfların yardımları ise eğitimlere başlandığında yapılacak.İhtiyaç sahipleri, eğitim ve kırtasiye yardımından faydalanabilmesi için, öğrenci belgesi ve muhtardan fakirlik kağıdıyla Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilirler.

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