Burhaniye’de engelli gençlere özel Kpss kursu

Burhaniye ilçesinde, çok sayıda kurs açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü engelli gençler için de Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kursu açtı. Eylül ayında başlayan kursa iki kişi katılırken, 4 öğretmen görev yapıyor.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı üniversiteye hazırlık, arıcılık ve bilgisayar kursları devam ederken, engelli gençler için de Kpss kursu açıldı. Kurs sayısı ve çeşidini artırmak için çalıştıklarını anlatan Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Atığımız üniversiteye hazırlık kursu ile arıcılık kursu ilgi gördü. Şimdi de engelli gençler için Kpss kursu başlattık. Bu kursumuza da 2 kişi katılıyor. Diğer kurslarda kursiyer sayısı aranıyor. Ancak, engellilere yönelik kurslarda ve okuma yazma kurslarında sayı aranmıyor. Kursumuza katılan gençlere başarılar diliyorum” dedi.

