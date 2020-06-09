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Burhaniye’de eski Hükumet Konağı Büyükşehir Ek Hizmet Binası oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 5 yıl önce boşaltılan tarihi Hükümet Konağı binası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet binası oldu.

Burhaniye’de eski Hükumet Konağı Büyükşehir Ek Hizmet Binası oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 5 yıl önce boşaltılan tarihi Hükümet Konağı binası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet binası oldu. 1934 yılında yapılan binada Baski hizmete başlarken, yakın zamanda başka birimlerin de taşınacağı açıklandı.
Burhaniye’de 5 yıl önce, yeni Hükümet Konağının hizmete girmesiyle boşalan binada iki yıl önce başlatılan tadilat çalışmaları tamamlanırken, dün hizmete açıldı. Kiralık binada hizmet gören Baski eski Hükümet Konağında hizmete başlarken, önümüzdeki günlerde Büyükşehir’e ait başka birimlerinde taşınacağı açıklandı. Öte yandan Baski’nin Hürriyet caddesi üzerindeki tarihi binada hizmete başlaması vatandaşları da memnun etti.

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