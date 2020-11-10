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Burhaniye’de filoğrafi kursu ilgi gördü

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.11.2020 14:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği filoğrafi kursu ilgi gördü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği filoğrafi kursu ilgi gördü. Öğretmenliğini Usta Öğretici Evrim Aydemir’in yaptığı kursa 20 kişi katılıyor.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Bahçelievler Mahallesi muhtarlık binasında düzenlediği filoğrafi kursu ilgi gördü. Tel ve çivilerle resim yapmayı öğrenmek için kursa gelen kadınlar, kursa katılmaktan mutlu olduklarını anlatırken, eğitmen Evrim Aydemir, kurs sonunda sergi açacaklarını söyledi, Kursun Nisan sonuna kadar devam edeceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Filoğrafi kursuna katılanlar tel ve çivilerle resim yapmayı öğreniyorlar. Bütün kurslarımız da olduğu gibi bu kursumuzda ilgi gördü. Şimdiden güzel işler ortaya çıktı. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

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