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Burhaniye’de fırtına çatı uçurdu

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, iki günden beri devam eden fırtına bir evin çatısına zarar verdi.

Burhaniye ilçesinde, iki günden beri devam eden fırtına bir evin çatısına zarar verdi. Zarar gören çatı, itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Burhaniye’de iki gündür hayatı olumsuz etkileyen poyraz fırtınası, çok sayıda zeytin ağacına zarar verirken, bir evin çatısının yıkılmasına neden oldu. Hacıahmet Mahallesi Sekiz Eylül Caddesi 20 numaralı binada meydana gelen olayda binanın çatısı rüzgardan zarar gördü. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri zarar gören çatıyı kontrollü bir şekilde yıkarken, çevreye zarar vermesinin önüne geçmiş oldu. Zeytinliklerde de çok sayıda dal kırılmasının meydan geldiği öğrenildi.

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