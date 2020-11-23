Burhaniye’de Gemlik Zeytini dikimi arttı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 35 yıl önce başlanan Gemlik Zeytini dikimi devam ederken, ürünün iyi para etmesi de teşvik oldu. 75 dekarlık alanda Gemlik Zeytini diktiğini anlatan Nadir Duran, zeytinlere çok iyi baktığını söyledi.

Burhaniye yöresinde Gemlik Zeytini dikimi her geçen yıl artarken, bu yıl da fiyatların 13 lirayı geçmesi üreticileri sevindirdi. Yörede kurulan çok sayıdaki elekte zeytin alımı yapılırken, Tarım Kredi Kooperatifinde alım yapması zeytini değerlendirdi. 75 dekarlık alanda Gemlik zeytini diktiğini anlatan 60 yaşındaki Nadir Duran, “Son yıllarda yörede Gemlik zeytini dikimi arttı. Ben de 25 yıl önce diktiğim ağaçlara çok iyi bakıyorum. Gübrelemesi ve sulamasına dikkat ediyorum. Hayvan gübresi kullanıyorum. Bu nedenle de çok kaliteli zeytinlerimiz oldu. Bu yıl fiyatlarda çok iyi. Bunun için Gemlik üreticisinin yüzü güldü” dedi.

