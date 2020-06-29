Burhaniye’de Gündemin Ögeleri Projesi paylaşıldı

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehtap Könen’in rehberliğinde önemli bir projeye imza attı. Bir grup öğrenciyle gerçekleştirilen “Gündemin Ögeleri” adlı eTwinning projesinin ortak ürünler sunusu takipçilerle paylaşıldı.

Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Bicik, “Öğrencilerimiz önemli bir projeye daha imza attı. Okulumuzun yürüttüğü iki farklı eTwinning projesinden biri olan “Gündemin Ögeleri” adlı eTwinning projesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehtap Könen ile birlikte çalışan Aslı Arslan, Begüm Ormancı, Muhammet Ali Akyol, Sümeyye Bilgen, Elif Nehir Kılıç, Yağmur Dalkıran ve Recep Efe Özcan adlı öğrencilerimizi emeklerinden dolayı kutluyoruz. Çünkü, eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama ve dileklerin paylaşılması amacıyla okul, öğretmen ve öğrencilerin bir platformda buluşturulması çok önemli.” dedi.



