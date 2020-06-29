YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Gündemin Ögeleri Projesi paylaşıldı

Burhaniye’de Gündemin Ögeleri Projesi paylaşıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehtap Könen’in rehberliğinde önemli bir projeye imza attı.

Burhaniye’de Gündemin Ögeleri Projesi paylaşıldı

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehtap Könen’in rehberliğinde önemli bir projeye imza attı. Bir grup öğrenciyle gerçekleştirilen “Gündemin Ögeleri” adlı eTwinning projesinin ortak ürünler sunusu takipçilerle paylaşıldı.
Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Bicik, “Öğrencilerimiz önemli bir projeye daha imza attı. Okulumuzun yürüttüğü iki farklı eTwinning projesinden biri olan “Gündemin Ögeleri” adlı eTwinning projesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehtap Könen ile birlikte çalışan Aslı Arslan, Begüm Ormancı, Muhammet Ali Akyol, Sümeyye Bilgen, Elif Nehir Kılıç, Yağmur Dalkıran ve Recep Efe Özcan adlı öğrencilerimizi emeklerinden dolayı kutluyoruz. Çünkü, eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama ve dileklerin paylaşılması amacıyla okul, öğretmen ve öğrencilerin bir platformda buluşturulması çok önemli.” dedi.

Burhaniye’de Gündemin Ögeleri Projesi paylaşıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:37
Öğle
13:17
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Kapıdağ Sağlık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.