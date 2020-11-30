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Burhaniye’de hayırsever işadamı Yenice’den eğitime destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.11.2020 09:34 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, hayırsever İşadamı Ömer .Yenice’den eğitime destek geldi.

Burhaniye’de hayırsever işadamı Yenice’den eğitime destek

Burhaniye ilçesinde, hayırsever İşadamı Ömer .Yenice’den eğitime destek geldi. Yapımı tamamlanan Nadir Tolun Ortaokulu’na Bilişim Teknolojileri Laboratuarı kurulması için hayırsever İş adamı Ömer Yenice İle Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş arasında protokol imzalandı.
Nadir Tolun Ortaokulu’nda yapılacak olan laboratuara İş adamı Ömer Yenice’nin annesi Salime Yenice’nin adı verilecek. Kaymakamlık makamında imzalanan protokol törenine hayırsever Ömer Yenice, Milli Eğitim Şube Müdürü Rasim Girgin, Nadir Tolun Ortaokulu Müdürü Erdoğan Arslantaş ve Okulun Bilgisayar Öğretmeni Seyit Veli Kanat katıldı. Hayırsever İş adamına teşekkür eden Kaymakam İlyas Memiş, “Hayırsever işadamımız tarafından yaptırılacak olan laboratuarda 21 masa ve bilgisayar koltuğu ile 21 tane bilgisayar ve bir adet yazıcı bulunacak. BİGEP Projesi kapsamında 20 öğrenci aynı anda laboratuarda bilişim ve kodlama eğitimi alabilecek. Eğitime desteklerinden dolayı hayırsever Ömer Yenice’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Burhaniye’de hayırsever işadamı Yenice’den eğitime destek

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