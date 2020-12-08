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Burhaniye’de iki mahalle daha kısmî karantinada

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.12.2020 12:11 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs hastalığı görülen kırsal Dutluca ve Kuyumcu mahallelerinde kısmî karantina uygulanmasına karar verdi.

Burhaniye’de iki mahalle daha kısmî karantinada

Burhaniye ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs hastalığı görülen kırsal Dutluca ve Kuyumcu mahallelerinde kısmî karantina uygulanmasına karar verdi. Burhaniye’de kısmî karantina uygulanan mahalle sayısı 6’ya çıktı.
Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile Dutluca’da 7, Kuyumcu’da ise 9 haneye karantina uygulanmaya başlandı. Karar da şunlara yer verildi: ”Kırsal mahallelerimizde vak’aların görülmesi, artışa meyilli olması nedeniyle, hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için; vak&a ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vak’a ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin izolasyon süreleri bitene dek hane karantinasına alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir”
Ağacık, Taylıeli, Çoruk ve Sübeylidere mahallelerinde de kısmî karantina uygulaması devam ediyor.

Burhaniye’de iki mahalle daha kısmî karantinada

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