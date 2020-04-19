Burhaniye’de ikinci hafta sonu da sokaklar ve sahiller boş kaldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci hafta sonunda da meydanlar, sokaklar ve sahiller boş kaldı. Sokağa çıkamayan kadınlar evlerde hamur işleri yaparken, emniyet güçleri yasağı ihlal eden 4 kişiye işlem yaptı.

Burhaniye’de termometreler 25’i gösterirken, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu. Cumhuriyet meydanı güvercinlere kalırken, tarihi meşe ağaçlarının yapraklandığı Ören sahili de boş kaldı. Sokak ve meydanlarda denetim yapan polis ve bekçilerden başka kimse yoktu. Pek çok kadında evlerinde börek, çörek ve ekmek yaptı.

Hamur işleri yaptıklarını anlatan Hatice Talay, “ Sokağa çıkma yasağından dolayı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yok ekmekti, yok bahçeydi, meşguliyet olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu gün de tuttuk hamur gözleme türü bir şey yapalım dedik. Bunlar bize zararlı. aslında. Virüsten korunalım derken, kilo alacağız” dedi.

