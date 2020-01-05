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  4. Burhaniye’de İlker Duran Ülkü Ocağı Başkanı oldu

Burhaniye’de İlker Duran Ülkü Ocağı Başkanı oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Burhaniye’de Niyazi Bahçeci’nin askere gitmesiyle boşalan Ülkü Ocakları Başkanlığına İlker Duran atandı.

Burhaniye’de İlker Duran Ülkü Ocağı Başkanı oldu

Burhaniye’de Niyazi Bahçeci’nin askere gitmesiyle boşalan Ülkü Ocakları Başkanlığına İlker Duran atandı. İnşaat mühendisi olan evli ve 2 çocuk babası Duran, yönetim kurulu üyelerini düzenlediği toplantıda basına tanıttı.
34 yaşındaki yeni başkanı İlker Duran, “Ülkü ocakları başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Bu gurur ve onur verici, sorumluluğu yüksek, özveri gerektiren bu mukaddes görevi layıkıyla yapmak için cansiparane elimden geleni yapacağımı kamuoyuna bildiririm. Din uğruna ,vatan uğruna kim var diye sorulduğunda etrafına bakmadan ben varım diyen bozkurt yürekli ülkücüleriz. Bizler hep buradayız yeni dönemde de yeni sorumluluklar almakta bir an olsun tereddüt etmeyen neferleriz. Türk tarihinden günümüze kadar süregelen binlerce şehidimizin birer timsali olan Türk bayrağı olarak burada yani Burhaniye’deyiz"dedi.
Duran, "Bu davaya gönül vermiş her bir ülküdaşımız bizler için çok ama çok değerli ve şahsına münhasır kıymetlidir, saygıdeğerdir. Gayemiz, İnşallah Allah’ın da izniyle kayı otağında yanan ateş misali Burhaniye’mizde yanan bu bozkurt ateşini daha da harlatıp göğe ulaştırmak ve herkesin göreceği seviyelere çıkarmaktır.Türk İslam davasına gönül veren her bir nefere selam olsun”diye konuştu.

Burhaniye’de İlker Duran Ülkü Ocağı Başkanı oldu

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