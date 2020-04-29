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Burhaniye’de imam hatip lisesi inşaatı tamamlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mehmet Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı tamamlandı.

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mehmet Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı tamamlandı. 24 derslikli okul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilirken, önünüzdeki eğitim yılında açılacağı kaydedildi.
Burhaniye’de, yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan Hacı Mehmet Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapımı tamamlandı. Eski okulun yerinde yapılan 4 katlı ve 24 derslikli okul binası tamamlanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği açıklandı. İçinde üç laboratuar ile çok amaçlı salonunda bulunduğu Hacı Mehmet Köylü Anadolu İmam Lisesi’nin proje okulu olacağı kaydedildi. Okulun tamamlanması ile birlikte Okul Müdürü Ahmet Ulvi Kara ve öğretmenler, öğrenci sayısını artırmak için yoğun bir tanıtım çalışmasına başladı.
Okulun bitişiğinde 200 kişilik Adil Başkurt erkek ve kız öğrenci yurdunun da tamamlandığını anlatan Müdür Ahmet Ulvi Kara, “Şu anda lisemizde 96 öğrenci eğitim görmektedir. İmam hatip ortaokulunda ise 64 öğrenci bulunmaktadır. Yeni binamızın tamamlanmasının ardından proje okulu haline geldik. Öğrenci sayımızı artırmak için yoğun bir alışma içine girdik. Yeni binamız önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete girecektir” dedi.

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