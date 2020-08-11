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Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, imam ve muhtarlar koronavirüs toplantısına katıldı.

Burhaniye ilçesinde, imam ve muhtarlar koronavirüs toplantısına katıldı. Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda, koronavirüs Covid 19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında, virüsün yayılmasını önleme amacıyla düğün, kına, nikah ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve taziyelerde alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Kaymakam İlyas Memiş başkanlığındaki toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ile mahalle muhtarları ve imamlar katıldı.Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüsle mücadelede muhtarlara ve imamlara önemli görevlerin düştüğünü ifade eden Kaymakam İlyas Memiş, “Tedbirlerin gevşetilmesi vaka sayılarının da artacağı anlamına geliyor. Emniyet personelimiz ve jandarma personelimiz etkin bir denetimle tedbirlerin uygulanma düzeyini düzenli olarak kontrol ediyor. Etkin denetimi ve tedbirlerin üst düzeyde alınmasını sağlamak amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, imamlarımız ve muhtarlarımızla koordineli şekilde çalışmalıyız. Vatandaşlarımızın düğün, kına, nikah ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve taziyelerde başta sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmesi son derece önemli. Bu hususlara gereken özeni göstererek ilçemizde salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla hep birlikte çalışacağız.” dedi.

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