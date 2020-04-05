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Burhaniye’de imamlara yeni görev

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Burhaniye’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, Kaymakam Hüseyin Öner’in öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na din görevlileri de dahil edildi.Kaymakam Öner, grupta görev alanların günde yaklaşık 200 vatandaşın talebini karşıladıklarını söyledi.İlçede Kaymakamlık tarafından anonslarla günde bir kaç defa kurallar hatırlatılırken, pazarlarda da yoğun önlemler alındı.

Burhaniye’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, Kaymakam Hüseyin Öner’in öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na din görevlileri de dahil edildi.
Kaymakam Öner, grupta görev alanların günde yaklaşık 200 vatandaşın talebini karşıladıklarını söyledi.
İlçede Kaymakamlık tarafından anonslarla günde bir kaç defa kurallar hatırlatılırken, pazarlarda da yoğun önlemler alındı. Pazar girişlerine belediye tarafından dezenfektanlar konurken, 65 yaş üstü ve çocukların pazarlara girişi de yasaklandı. Vefa Sosyal Destek Grubunda 100 dolayında kamu görevlisinin çalıştığını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, vatandaşlardan uyarılara hassas olmalarını istedi. Kaymakamlık Hıfzıssıhha kurulunda önemli kararlar alındığını anlatan Öner, “İlçemizde vatandaşlarımızı virüsten korumak için çalışıyoruz. Belediyeden yapılan anonslarda uyulması gereken kuralları hatırlatıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak üzere oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubunda 100 dolayında görevlimiz var. Bunların içinde polislerimiz, jandarmalarımız, belediye çalışanları, imamlar, öğretmenlerimiz ve özel güvenlik görevlilerimiz var. Bu arkadaşlarımız günde 200 dolayında vatandaşımızın talebini karşılıyorlar. Hıfzıssıhha kurulu kararı ile pazarlara 65 yaş üstü vatandaşlarla çocukların girişine yasak getirdik. Polislerimiz ve zabıtalarımız bunu denetliyor. Vatandaşlarımızdan sokağa çıkma yasağına uymalarını istiyoruz. Hastalığın yayılmasını önlemenin yolu kurallara uymaktan geçiyor. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyoruz” dedi.

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