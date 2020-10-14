Burhaniye’de iş güvenliği eğitimleri başladı

Burhaniye’de Belediye personeline iş güvenliği eğitimleri başladı. Belediye çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim verilmeye başlandı.

Burhaniye Belediyesi’nde, A sınıfı iş güvenliği uzmanı Halil İbrahim Turan tarafından verilen eğitimler de belediye personeline 6331 sayılı iş kanunu çerçevesinde usul ve esaslar hakkında bilgiler verildi. Yönetmelik kapsamında verilen eğitimlerin ilki Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle başladı. Genel konular, sağlık kanunları ve teknik kanunlar olmak üzere üç ana başlık altında anlatılan konuların sonunda genel değerlendirme sınavı yapıldı. Yapılan sınav sonrası başarılı olan belediye personeli eğitim sertifikası almaya hak kazanacak.

