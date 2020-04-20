YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de kapı kapı ekmek dağıtan fırıncılar takdir topladı

Burhaniye’de kapı kapı ekmek dağıtan fırıncılar takdir topladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında kapı kapı ekmek dağıtan fırıncılar takdir topladı.

Burhaniye’de kapı kapı ekmek dağıtan fırıncılar takdir topladı

Burhaniye ilçesinde, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında kapı kapı ekmek dağıtan fırıncılar takdir topladı. Ören ve İskele mahallelerinde ekmek dağıtan Ömer Taşdelen, vatandaşların kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.
Burhaniye’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ekmek dağıtımı yapan fırıncılar takdir topladı. Fırıncılar, ilçenin 38 mahallesinde ekmek dağıtımı yaptı. Kapı kapı ekmek dağıttıklarını anlatan Taş Fırın Ekmek Fırını görevlisi Ömer Taşdelen, hizmetin vatandaşın ayağına gittiğini söyledi. Ören ve İskele mahallesinde dağıtım yaptığını anlatan Ömer Taşdelen, “ İki haftadan bu yana sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri araçlarımızla ekmek dağıtımı yaptık. Ekmeği kapısına götürdüğümüz insanlar bize teşekkür etti. İnşallah, bu sıkıntılı günler yakında biter. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi. Fırıncılara teşekkür eden Hüseyin Bilecen de, “ Ben 65 yaştan dolayı evdeyim. Hafta sonları da sokağa çıkma yasağı oldu. Sağ olsun fırıncılar bizi ekmeksiz bırakmadı. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:17
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:58
Yatsı
21:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.