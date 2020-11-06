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Burhaniye’de Kaymakam maske denetimi yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.11.2020 17:22 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, polis ve jandarma maske ve mesafe denetimlerini artırırken, Kaymakam İlyas Memiş de denetimlere katıldı.

Burhaniye ilçesinde, polis ve jandarma maske ve mesafe denetimlerini artırırken, Kaymakam İlyas Memiş de denetimlere katıldı. Denetimlerde Kaymakam Memiş’e, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ve Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram da eşlik etti.
Öğretmenler mahallesine giden denetim ekibi Muammer Aksoy Caddesinde bulunan market, kahvehane, pastane ve berber gibi işyerlerinde maske ve mesafe denetimi yaptı. Caddede gezen polis otosu da yaptığı anonslarla vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi. . Kaymakam İlyas Memiş, işyeri sahiplerine hayırlı işler dilerken, maske ve mesafe konusuna dikkat edilmesini istedi. Denetimlerin devam edeceğini anlatan Kaymakam İlyas Memiş, ilçede polis ve jandarmanın 7/24 maske ve mesafe denetimi yaptığını söyledi. Memiş, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

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