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Burhaniye’de kaza: 1 yaralı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.Kaza, Çanakkale-İzmir kara yolunda Hastane kavşağında meydana geldi.

Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.
Kaza, Çanakkale-İzmir kara yolunda Hastane kavşağında meydana geldi. Ayvalılık yönünden gelen E.N.Y. idaresindeki 10 ADS 469 plakalı otomobil ile aynı yönden gelmekte olan Ö.A. yönetimindeki 06 RHV 57 plakalı otomobil, Burhaniye Devlet Hastanesine dönmek isterken çarpıştı. Araçlar orta refüje çarparak durabilirken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Araçlardan birinde bulunan ve adı öğrenilemeyen kadın yolcu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı.

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