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Burhaniye’de kekik hasadına başlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte Madra dağı eteklerinde çıkan kekiğin hasadına başlandı.

Burhaniye’de kekik hasadına başlandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte Madra dağı eteklerinde çıkan kekiğin hasadına başlandı. Kırsal Ağacık mahallesinde zeytinlikler arasında kekik toplayan Tarık Erdil, evinin kekik ihtiyacını karşıladığını anlatırken. dağ kekiğinin çok şifalı olduğunu söyledi.
Baharın gelmesiyle birlikte dağ eteklerinde çıkan çok miktarda çıkan kekik büyük ilgi gördü. Zeytin bakımı için araziye giden vatandaşlar kekik toplamaya başladı., İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık mahallesine giden Tarık Erdil’de evinin ihtiyacı olan kekiği topladı. Kekiğin kalp sağlığından sindirim sistemi sorunlarına kadar bir çok derde deva olduğunu anlatan Erdil, “Bahar gelince Madra dağı eteklerindeki zeytinliklerin arasında bol kekik çıktı. Bende zeytinliklerin bakımı için Ağacık mahallesine gittim. Zeytinliklerin arısında yetişmiş olan kekiklerden topladım. Bunları kurutarak yıl boyu evimde kullanacağım. Kazdağı ve Madra dağında yetişen kekikler çok şifalı. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Burhaniye’de kekik hasadına başlandı

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