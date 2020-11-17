Burhaniye’de kılıç ustası Civelek hayatını kaybetti

Burhaniye ilçesinde, inşaat ustalığı yaparken kılıç üretimine başlayan Süleyman Civelek (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bıçak merakı yüzünden kılıç üretimine başlayan Civelek, ürettiği Osmanlı kılıçları ile çeşitli yayın organlarında haber oldu.

Edremit yolu üzerindeki evinin bahçesinde kurduğu atölyede kılıç üretimine devam eden 5 çocuk babası Süleyman Civelek, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Civelek’in ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, Börülceköy Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

