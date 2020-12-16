YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de kırsal mahallede sokaklar yenileniyor

Burhaniye’de kırsal mahallede sokaklar yenileniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Burhaniye’de, kırsal Bahadınlı mahallesinde parke ve ponza taşlar yenileniyor.

Burhaniye’de, kırsal Bahadınlı mahallesinde parke ve ponza taşlar yenileniyor. Kırsal Mahallelerde özellikle su ve yol problemlerinin yaşanmasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Burhaniye Belediyesi, Bahadınlı mahallesinde sokakları yeniliyor.
Geçtiğimiz günlerde mahalledeki çeşmelere düdüklü suyu hattı döşeyerek aktif hale getiren Fen İşlerine bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında mahallede ki ponza ve parke taş yolların tamir ve yenilenme çalışmalarına da yapmaya başladı. Kırsal mahallelerdeki yollarda yaşanan aksaklıklara çözüm üreten ekipler, yollardaki taşların tamir ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürürken yol tesviye ve genişletme işlemlerine de aralıksız devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:32
Akşam
17:52
Yatsı
19:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Denizler Eczanesi
Merkez
Kaçar Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.