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Burhaniye’de kümes yangını

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.11.2020 15:23 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, tavuk kümesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Burhaniye ilçesinde, tavuk kümesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Yangın, kırsal Börezli mahallesinde Kovalık mevkiindeki Muharrem Demir’e ait kümeste meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Börezli mahallesinde Muharrem Demir’e ait kümeste yangın çıktı. . İhbar üzerine yangın yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, itfaiyenin zamanında müdahalesi kümesteki tavukların zarar görmesini önledi.

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