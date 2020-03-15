Burhaniye’de liseli öğrencilere korona bilgilendirilmesi

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi’nde öğrenciler korona virüsünden korunma konusunda bilgilendirildi. Okulda, Doğa ve Bilim Kulübü rehber öğretmeni Handan Bilecikligil’in öncülüğünde "Corona Virüs" salgınına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik yapıldı.

Doğa ve Bilim Kulübü öğrencileri İpek Dilay Giray, Merve İnce ve Zeynep Macar"ın çalışmalarıyla okulun girişinde bilgilendirici bir pano oluşturuldu. El hijyeninin önemine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, panonun yanına el dezenfektanı ve kolonya da koydular. Doğa ve Bilim Kulübü rehber öğretmeni Handan Bilecikligil ve kulüp öğrencilerinden İpek Dilay Güray ,Merve İnce ve Zeynep Macar Corona virüs( Cov.19) ile ilgili okul öğrencilerine bir sunum hazırladılar. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü açıklamaları ışığında hem virüs hakkında hem de bulaşmasını önleyecek hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Bicik , “Etkinlikte, korku değil bilimin ışığında gitmenin bu tip salgınları önlemedeki önemi vurgulandı. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenimize teşekkür ederiz” dedi.

