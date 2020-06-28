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Burhaniye’de liseliler yemek kitabı hazırladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi’nin, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa’dan okullarla ortak yürüttüğü proje meyvelerini verdi.

Burhaniye’de liseliler yemek kitabı hazırladı

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi’nin, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa’dan okullarla ortak yürüttüğü proje meyvelerini verdi. Öğrencilerin, yeme alışkanlıkları, evleri, okulda ve evde davranış biçimleri gibi yaşam tarzlarını sunarak, diğer ülkelerin öğrencileri ile karşılaştırdıkları “Welcome To Our European House”, eTwinning projesinin ortak ürünü olan OurEuropeanCookbook” Avrupa yemek kitabı da tamamlandı.
Sevilen ve geleneksel yemeklerden oluşan kitap, ortak ülkelere ait başlangıç, ana yemek ve tatlıları içeriyor. Proje Koordinatörü Hatice Şahan’ın öncülüğünde yürütülen proje ses getirdi. , Proje ile ilgili bilgi veren Şahan,“ Proje süresince öğrencilerimiz, projedeki diğer ülkelerin öğrencileriyle birbirini tanımak için iletişim kurdular.Kendileri ve yaşadıkları yeri tanıttılar. Yeni yıl kutlamaları, yemek ve alışveriş alışkanlıkları gibi günlük hayata ve kültürlere ait farklılıklar üzerine çalışmalar yaptılar. Okulların koronavirüs sebebiyle kapanması ve evde eğitimin sürdüğü günlerde evde etwinning şeklinde etkinliklerine devam eden öğrencilerimiz, hislerini, online eğitim sürecini ve bu süreçte yaptıklarını, evde nasıl vakit geçirdiklerini ortak ülkelerin öğrencileriyle paylaştı. Aaynı zamanda online bir yemek kitabı oluşturdular” dedi. Okul Müdürü Mehmet Bicik de Proje Koordinatörü Hatice Şahan ve katılımcı öğrencilere teşekkür etti.

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