YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Burhaniye’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Enver Güreli Caddesinde Ören istikametine gitmekte olan R A yönetimindeki 10 Z 5544 plakalı otomobile, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünde, aynı yöne gitmekte olan M.

Burhaniye’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Enver Güreli Caddesinde Ören istikametine gitmekte olan R A yönetimindeki 10 Z 5544 plakalı otomobile, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünde, aynı yöne gitmekte olan M. D. yönetimindeki 10 BDB 31 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yola savruldu. Kaza sırasında yere düşen motosiklet sürücüsü M. D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Burhaniye’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:52
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Acar Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Dedebaş Eczanesi
Merkez
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.