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Burhaniye’de Müftü Öz için uğurlama yemeği düzenlendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Emekliye ayrılan İlçe Müftüsü Hacı Öz için uğurlama yemeği düzenlendi.

Burhaniye ilçesinde, Emekliye ayrılan İlçe Müftüsü Hacı Öz için uğurlama yemeği düzenlendi. İskele Mahallesi düzenlenen yemekte, Müftü Öz’e hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Kaymakam Öner, teşekkür plaketi verdi.
Düzenlenen uğurlama yemeğine, Kaymakam Hüseyin Öner, İl Müftü Yardımcısı Şehakettin Karabay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, Edremit İlçe Müftüsü Ahmet Yayla ve kurum amirleri katıldı.Yemekte bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, “Bugün burada emekli olması nedeniyle aramızdan ayrılan ilçe müftümüzün mutluluğunu ve hüznünü yaşarken, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istedik. Emekli olan mesai arkadaşımız Hacı Öz’e gösterdiği başarılı hizmetlerden ve ilçeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum ve kendisine yeni hayatında ailesiyle birlikte mutluluklar diliyorum.” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner, Müftü Hacı Öz’e görevinde göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ve başarı belgesi ile çeşitli hediyeler vererek taltif etti

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