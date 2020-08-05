YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de muhtarlık binası yenilendi

Burhaniye’de muhtarlık binası yenilendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi, muhtarlık binalarının yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye’de muhtarlık binası yenilendi

Burhaniye Belediyesi, muhtarlık binalarının yenileme çalışmalarına devam ediyor. Periyodik olarak merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlık binalarının temizlik işlerini yapan ekip ayrıca iç ve dış cephe tadilat, boya badana çalışmalarını da gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz günlerde Sübeylidere mahallesinin muhtarlık binasının yenileme çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi, binanın iç ve dış cephe boya ve bakım işlemlerini yaptı. Muhtarlık binası, mahallelinin hijyenik ve düzenli vaziyette kullanımı sağlanan muhtarlık binasının yenileme çalışmaları sonrası içi de dizayn edildikten sonra vatandaşların kullanıma açılacak.

Burhaniye’de muhtarlık binası yenilendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:05
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:25
Yatsı
21:56

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Buse Eczanesi
Merkez
Karahan Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.