Burhaniye’de muhtarlık binası yenilendi

Burhaniye Belediyesi, muhtarlık binalarının yenileme çalışmalarına devam ediyor. Periyodik olarak merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlık binalarının temizlik işlerini yapan ekip ayrıca iç ve dış cephe tadilat, boya badana çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Sübeylidere mahallesinin muhtarlık binasının yenileme çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi, binanın iç ve dış cephe boya ve bakım işlemlerini yaptı. Muhtarlık binası, mahallelinin hijyenik ve düzenli vaziyette kullanımı sağlanan muhtarlık binasının yenileme çalışmaları sonrası içi de dizayn edildikten sonra vatandaşların kullanıma açılacak.



