Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım, mücadelenin hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı. İtalya maçında forma giyen Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrısının artması, Emirhan Topçu'nun ise sakatlığı nedeniyle ağrı yaşaması nedeniyle idmana katılmadığı açıklandı.

İTALYA MAÇINDA OYNAYANLAR REJENERASYON YAPTI

İtalya karşılaşmasında süre alan milli futbolcular, bugünkü antrenmanda salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda çalışmalarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra çeviklik ve sprint çalışmaları yaptı. Antrenmanın devamında top kapma çalışması ve taktik oyun gerçekleştirildi.

ORKUN KÖKÇÜ VE EMİRHAN TOPÇU İDMANA KATILMADI

TFF'den yapılan açıklamada, İtalya maçının ardından Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrının arttığı belirtildi. Emirhan Topçu'nun ise sakatlığı nedeniyle yaşadığı ağrı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almadığı duyuruldu.

GÖZLER BELÇİKA MAÇINDA

Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği basına kapalı antrenmanla devam edecek.