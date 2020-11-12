Burhaniye’de öğrenciler ağaç dikti

Burhaniye ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlenen törende yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" programı kapsamında, (Covid-19) salgını tedbirlerinin imkan verdiği ölçüde Şehit Mustafa Serin Ortaokulu bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikimine, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıra, elediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Burak Alim Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala ile kurum yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan fidan dikimi sonrası öğrencilere bahçelerine dikmek üzere fidan dağıtımı yapıldı.

