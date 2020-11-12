YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de öğrenciler ağaç dikti

Burhaniye’de öğrenciler ağaç dikti

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.11.2020 14:31 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlenen törende yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Burhaniye ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlenen törende yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" programı kapsamında, (Covid-19) salgını tedbirlerinin imkan verdiği ölçüde Şehit Mustafa Serin Ortaokulu bahçesinde fidan dikimi yapıldı.
Fidan dikimine, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıra, elediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Burak Alim Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala ile kurum yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan fidan dikimi sonrası öğrencilere bahçelerine dikmek üzere fidan dağıtımı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
12:58
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Balkan Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.