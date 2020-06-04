YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Öğretmenevi Ören sahiline taşındı

Burhaniye’de Öğretmenevi Ören sahiline taşındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, ilçe merkezinde hizmetlerini sürdürürken deprem etüdünden ötürü hakkında yıkım kararı alınan ve 10 Şubat 2020 tarihinde hizmete ara veren Burhaniye Öğretmenevi Ören sahiline taşındı.

Burhaniye ilçesinde, ilçe merkezinde hizmetlerini sürdürürken deprem etüdünden ötürü hakkında yıkım kararı alınan ve 10 Şubat 2020 tarihinde hizmete ara veren Burhaniye Öğretmenevi Ören sahiline taşındı. Öğretmenevi geçici olarak kiralanan binasında hizmete başladı.
Kaymakam Hüseyin Öner, yeni hizmet binasını ziyaret ederek Öğretmenevi Müdürü Aydın Gülten’den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğretmenevinin yeni haliyle turizme de katkı sağlayacağını ifade eden Kaymakam Öner, “Burhaniye Öğretmenevi yeni hizmet binasıyla beraber denize sıfır konumuyla, tesis ve olanaklarıyla hem kamu personelleri için hem de vatandaşlarımız için 5 yıldızlı otel konforunda güvenli ve huzurlu bir tatil imkanı vaat eden güzide bir yer haline geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere ve kararlara riayet edilen, hijyen konusunda sorunu olmayan bir konukevine sahip olmak ilçemiz turizmi için çok önemli.” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Burhaniye Öğretmenevi Müdürü Aydın Gülten, yeni kurum binasının açılması aşamalarında desteklerini esirgemeyen Kaymakam Hüseyin Öner’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

STK ve iş dünyasından Vali Memiş’e destek

STK ve iş dünyasından Vali Memiş’e destek

Çınar’da çocukların uçurtma keyfi

Çınar’da çocukların uçurtma keyfi

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:35
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:39
Yatsı
22:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Müderris Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.